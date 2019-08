El Govern licita obres a la casa d'Areny Plandolit

El Govern va acordar ahir a proposta de la ministra de Cultura convocar la licitació d’obres de rehabilitacio a la casa museu d’Areny Plandolit. Tal com va especificar l’executiu, els treballs licitats estan relacionats amb les baixes temperatures de la zona, l’excès d’humitat i la manca de ventilació i, per tant, pretenen resoldre les “patologies” que presenta l’edifici a conseqüència d’aquestes condicions. Obres que es duran a terme, van especificar, “amb la menor intervenció possible i respectant el valor històric i la funcionalitat museística del conjunt”. Les empreses interessades a dur a terme els treballs podran presentar les ofertes fins