Actualitzada 26/08/2019 a les 07:13

LA PROPOSTA DEL DIA:



-'DOCTOR PRATS A LA FESTA MAJOR DE LA SEU'

Dia important a la Festa Major de la Seu d’Urgell, que a poc a poc arriba al final. Abans, però, hi ha d’haver un dels plats forts d’entre tots els esdeveniments amb el concert de Doctor Prats, a les 00.30 h, emmarcat en la Nit sense fi, que es completarà amb el també grup català de versions Banda Neon i el DJ Ernest Codina, cofundador de la pàgina web Adolescents.cat. La formació catalana torna un any més a la festa major urgellenca per presentar èxits com Caminem lluny, Tu fas o Les nits no moren mai, Ara o Les teves pigues, entre d’altres.

Espai Casetes

La Seu d’Urgell.



MÚSICA:



-'MÚSIQUES DEL MÓN'

Red Pèrill, el projecte en solitari d’un músic igualadí que navega des de l'electrònica més urbana amb pinzellades de soul i pop al funk més ballable. Crea i es recrea a cada cançó com un músic, a mig camí entre l'home orquestra i el monòleg irònic, amb lletres enginyoses i juganeres. Actualment l’acompanya l’Oriol Vilella, músic andorrà de referència.

Plaça Coprínceps (19.30 h)

Escaldes-Engordany.



-'TARDES D'ESTIU AL PAS'

PecAnimació proposa un còctel d’humor a través del coc i de l’animació on descobrirem la màgia d’un país on tots podem anar amb el nas ben alt, on els balls resulten exòtics i on els globus també poden fer enlairar la imaginació de qualsevol.

Plaça de l’Església de Sant Pere (15 h)

Encamp.



ACTIVITATS:



-'FESTA MAJOR DE SANTA COLOMA'

Última jornada d’actes amb la festa de l’escuma (11 h) i l’animació infantil a càrrec de Canta, juga i belluga, a més d’una xocolatada (17 h), com a plats principals del dia.

Aparcament d’Enclar

Santa Coloma



EXPOSICIONS:



-'ART AFRICÀ'

L’Àfrica és el bressol de la humanitat i també n’és el futur. Aquest continent immens i divers ens ha llegat múltiples testimonis artístics de diverses ètnies: talles, màscares, fetitxes i objectes procedents de diferents regions. Peces que tenen una bellesa serena, ferma, contundent i que transmeten el culte als avantpassats, la importància dels esperits i el valor de la tradició. Ramon Abad comparteix una col·lecció de valor històric, artístic i etnogràfic incalculable que ens transporta i apropa a l’Àfrica més autèntica.

CAEE

Escaldes-Engordany. Horaris: de dilluns a dissabte de 9.30 a 13.30 h i de les 15 a les 19 h. Diumenge de les 9.30 a les 13.30 hores. Fins al 28 de setembre.



-'ROBERT CAPA, RETROSPECTIVA'

Robert Capa, el fotògraf d’origen hongarès que es va convertir en un dels pilars del fotoperiodisme del segle XX, autor de la icònica Mort d’un milicià a la guerra civil espanyola i cofundador de l’agència Magnum, és el protagonista de l’exposició central de l’any al Museu del Tabac.

Museu del Tabac

C/ Doctor Palau, 17. Sant Julià de Lòria. Tel.: 741 545. Horaris: de dimarts a divendres, de les 9 a les 18.30 h. Dissabte, de les 10 a les 20 h. Diumenge, de les 10 a les 14.30 h.

Fins al 3 de novembre.



-'VIVES FIERRO'

Recull d’obres d’Antoni Vives Fierro, artista que va dedicar una interessant part de la seva trajectòria pictòrica a recollir paisatges d’Andorra. A la mostra que exhibeix la sala escaldenca –i que ja es va presentar al país, a la Mama Maria, la galeria que gestiona Toni Cruz– es pot contemplar una mostra de vistes de les set parròquies. Pintura a l’oli sobre la qual treballa la tècnica del collage.

Art al Set

Avinguda Carlemany, 95. Escaldes-Engordany. Tel.: 868 355. Horaris: de dilluns a divendres.