-'MENJAR PER A TOTHOM A SANTA COLOMA'

La segona jornada de la Festa Major de Santa Coloma estarà plena de menjar. A les 12.30 se celebrarà la missa solemne, amb un aperitiu popular, el tradicional ball del Contrapàs i la ballada de sardanes amb la cobla Jovenívola d’Agramunt. A les 14 hores, a l’aparcament d’Enclar, hi haurà l’arrossada popular i a les 16 hores es farà el campionat de botifarra, amb botifarrada inclosa. Acte seguit, els amants de les havaneres podran gaudir de rom cremat i, a les 18 h, participar en un concurs de pastissos. Per acabar hi haurà una sardinada popular, ball amb l’Orquestra Euphoria, concert The Soundsets i la sessió de DJ a partir de les 3 de la matinada.



-'KUNDALINI IOGA'

Diana Torra impartirà una sessió de Kundalini ioga per descobrir les relacions autèntiques potencionant l’interior per tal de gaudir d’una vida amb plenitud. Una part dels ingressos es destinaran al projecte RastreZero per mantenir la muntanya neta. En acabar, el restaurant Veggie’s World oferirà un esmorzar-dinar (brunch) saludable i explicarà els beneficis dels aliments i dels superaliments.

És obligatori dur catifa i coixí.

Borda del Pi (9.00 h)

Canillo.



-'FARCELL DE JOCS TRADICIONAL INFANTLS'

El departament de Cultura i Esports del comú de Canillo organitza una tarda d’activitats d’estiu perquè els més menuts de la casa es diverteixin i coneguin jocs tradicionals.

Plaça del pàrquing Prat del riu (16.30 h). Canillo.



-'ART AFRICÀ'

L’Àfrica és el bressol de la humanitat i també n’és el futur. Aquest continent immens i divers ens ha llegat múltiples testimonis artístics de diverses ètnies: talles, màscares, fetitxes i objectes procedents de diferents regions. Peces que tenen una bellesa serena, ferma, contundent i que transmeten el culte als avantpassats, la importància dels esperits i el valor de la tradició. Ramon Abad comparteix una col·lecció de valor històric, artístic i etnogràfic incalculable que ens transporta i apropa a l’Àfrica més autèntica.

CAEE

Escaldes-Engordany. Horaris: de dilluns a dissabte de 9.30 a 13.30 h i de les 15 a les 19 h. Diumenge de les 9.30 a les 13.30 hores. Fins al 28 de setembre.



-'ROBERT CAPA, RETROSPECTIVA'

Robert Capa, el fotògraf d’origen hongarès que es va convertir en un dels pilars del fotoperiodisme del segle XX, autor de la icònica Mort d’un milicià a la guerra civil espanyola i cofundador de l’agència Magnum, és el protagonista de l’exposició central de l’any al Museu del Tabac.

Museu del Tabac

C/ Doctor Palau, 17. Sant Julià de Lòria. Tel.: 741 545. Horaris: de dimarts a divendres, de les 9 a les 18.30 h. Dissabte, de les 10 a les 20 h. Diumenge, de les 10 a les 14.30 h.

Fins al 3 de novembre.



-'VIVES FIERRO'

Recull d’obres d’Antoni Vives Fierro, artista que va dedicar una interessant part de la seva trajectòria pictòrica a recollir paisatges d’Andorra. A la mostra que exhibeix la sala escaldenca –i que ja es va presentar al país, a la Mama Maria, la galeria que gestiona Toni Cruz– es pot contemplar una mostra de vistes de les set parròquies. Pintura a l’oli sobre la qual treballa la tècnica del collage.

Art al Set

Avinguda Carlemany, 95. Escaldes-Engordany. Tel.: 868 355. Horaris: de dilluns a divendres.