Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany, els Cinemes Guiu i Cineclub de les Valls

Érase una vez en... Hollywood La pel·lícula se centra en el panorama canviant de Hollywood a final dels anys seixanta, quan la indústria començava a oblidar-se dels pilars clàssics. L'estrella d'un westen televisiu, Rick Dalton, intenta adaptar-se a aquests canvis al mateix temps que el seu doble.

Actualitzada 25/08/2019 a les 07:13

CINEMES ILLA CARLEMANY

Érase una vez en Hollywood 16:00 20:15 22:00

Érase una vez en Hollywood VOSE 19:15

Historias de miedo para contar en la oscuridad 22:15

Fast & Furious: Hobbs & Shaw 20:00 22:30

Padre no hay más que uno 20:15 22:30

Mascotas 2 16:00 18:00

El rey león 15:30 17:45

Els Fixies amics secrets 15:45



PEL·LÍCULES:



- 'ERASE 'UNA VEZ EN... HOLLYWOOD'

Dir.: Quentin Tarantino. Int.: Leonardo Dicaprio, Brad Pitt

La pel·lícula se centra en el panorama canviant de Hollywood a final dels anys seixanta, quan la indústria començava a oblidar-se dels pilars clàssics. L'estrella d'un westen televisiu, Rick Dalton, intenta adaptar-se a aquests canvis al mateix temps que el seu doble.



- 'HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD'

DIR.: André Ovredal. Int.: Zoer Margaret Colleti.

1968. Als Estats Units el canvi es respira a l'aire. Però el petit poble de Mill Valley està molt allunyat dels aldarulls a les ciutats. Allà, durant generacions, l'ombra de la família Bellows ha anat creixent. Va ser en la seva mansió al límit de la ciutat on Sarah, una jove amb horribles secrets, va convertir la seva vida en una sèrie d'històries de por.



-'FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW

Dir.: David leitch. Int.: Dwayne Johnson,

Brixton, millorat cibergenèticament, es fa amb el control d’una perillosa arma biològica i quan Shaw s’assabenta, amb Hobbs no tindrà més remei que salvar el món.



-'PADRE NO HAY MÁS QUE UNO'

Dir.: Santiago Segura. Int.: Santiago Segura, sílvia abril.

Javier, que sense ocupar-se de cap manera de la casa ni dels nens sap perfectament què és el que cal fer, contínuament regala a la seva dona frases com: “És que no t’organitzes.” Però la seva dona decideix anar-se’n de viatge i deixar-lo sol amb els cins fills.



- 'MASCOTAS 2'

DIR.: Chris Renaud. INT.: Kevin Hart, Harrison Ford.

Tornen el gos Max i els seus companys Gidgetm Chloe, Mel, Luke i Pompón, tots ells mascotes que mantenen secrets en la seva vida a Nova York.



- 'EL REY LEÓN'

Dir.: John Favreau.

Simba idolatra el seu pare, el rei Mufasa, i es pren molt seriosament el seu destí. Però al regne no tots celebren l’arribada del nou cadell..



-'ELS FIXIES AMICS SECRETS'

Dir.: Vasiko Bedoshvili, Andrey Kolpin, Ivan Pshonkin.

Vist només pels nens, Els Fixies són diminutes criatures que reparen electrodomèstics, aparells i circuits elèctrics. Quan un dels fixies s’apodera d’un braçalet especial es transformen en un super-powered. Ara tot dependrà d’aquests colorits amiguets, un nen petit i un professor de laboratori per salvar el dia!