“Vam fundar Buhos per Sopa de Cabra, Lax'n'Busto i Els Pets”

Ben lluny queda aquell 2005 quan en Guillem i en Jaume van fundar Buhos, un grup de música sense gaire pretensions que no buscava més que ser un hobby. 14 anys després i amb més de 10 milions de reproduccions a Spotify, Buhos és el segon grup de música en català més escoltat del món.



Com definiria Buhos?

Sempre hem set i som una colla d'amics que hem fet el que ens ha agradat i hem tingut la sort d'aconseguir amb el temps que tot això deixi de ser un hobby per convertir-se en una professió.



Han fet un salt molt important en