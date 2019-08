Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

LA PROPOSTA DEL DIA:



-'POP, JAZZ I IMPROVISACIÓ A LA FADA'

El reconegut cantautor barceloní Bru Ferri i el local Enric Bartumeu es trobaran aquest vespre a la Fada Ignorant per fusionar el millor del piano amb la melodia de la veu. Els dos artistes repassaran els seus temes preferits i donaran una volta per tots els estils músicals. Des dels boleros fins als clàssics més coneguts del pop, tot passant per temes de jazz i la màgia de la improvisació que farà d’aquest un vespre més que entretingut.

El barceloní Ferri té ja més de 20 dates confirmades fins a mitjans de novembre i és un dels noms propis de l’actualitat.

La Fada Ignorant

Andorra la Vella



MÚSICA:



-'VIBRAND EN CLAU DE SOUL, EN CONCERT'

Música en directe i el millor ambient al Chill Out de l’Aqualounge! Pots prendre un còctel mentre gaudeixes dels millors èxits d’abans i d’ara d’artistes com Amy Winehouse, Adele, Jamiroquai, Sting, Bruno Mars, Nina Simone, Beatles, Joss Stone, James Brown, Ray Charles i Tom Jobim, entre molts d’altres.

Anyós Park (21.30 hores)

La Massana



ACTIVITATS:



-'NITS D'ESTIU ALS MUSEUS AMB DON FRANCISCO DE ZAMORA'

Visita teatralitzada al barri antic d’Andorra la Vella amb Don Francisco de Zamora, que explica les seves aventures andorranes i ens transporta, per uns instants, a l’Andorra de finals del segle XVIII.

Centre històric

Andorra la Vella



EXPOSICIONS:



-'ART AFRICÀ'

L’Àfrica és el bressol de la humanitat i també n’és el futur. Aquest continent immens i divers ens ha llegat múltiples testimonis artístics de diverses ètnies: talles, màscares, fetitxes i objectes procedents de diferents regions. Peces que tenen una bellesa serena, ferma, contundent i que transmeten el culte als avantpassats, la importància dels esperits i el valor de la tradició. Ramon Abad comparteix una col·lecció de valor històric, artístic i etnogràfic incalculable que ens transporta i apropa a l’Àfrica més autèntica.

CAEE

Escaldes-Engordany. Horaris: de dilluns a dissabte de 9.30 a 13.30 h i de les 15 a les 19 h. Diumenge de les 9.30 a les 13.30 hores. Fins al 28 de setembre.



-'ROBERT CAPA, RETROSPECTIVA'

Robert Capa, el fotògraf d’origen hongarès que es va convertir en un dels pilars del fotoperiodisme del segle XX, autor de la icònica Mort d’un milicià a la guerra civil espanyola i cofundador de l’agència Magnum, és el protagonista de l’exposició central de l’any al Museu del Tabac.

Museu del Tabac

C/ Doctor Palau, 17. Sant Julià de Lòria. Tel.: 741 545. Horaris: de dimarts a divendres, de les 9 a les 18.30 h. Dissabte, de les 10 a les 20 h. Diumenge, de les 10 a les 14.30 h.

Fins al 3 de novembre.



-'VIVES FIERRO'

Recull d’obres d’Antoni Vives Fierro, artista que va dedicar una interessant part de la seva trajectòria pictòrica a recollir paisatges d’Andorra. A la mostra que exhibeix la sala escaldenca –i que ja es va presentar al país, a la Mama Maria, la galeria que gestiona Toni Cruz– es pot contemplar una mostra de vistes de les set parròquies. Pintura a l’oli sobre la qual treballa la tècnica del collage.

Art al Set

Avinguda Carlemany, 95. Escaldes-Engordany. Tel.: 868 355. Horaris: de dilluns a divendres.