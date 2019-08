Ansalonga recupera i exposa la mola pública del S. XVII per iniciativa dels veïns

Recordar i retre homenatge a una de les peces clau per menjar i cuidar el bestiar en el passat. Aquesta era la finalitat dels veïns i el Quart d'Ansalonga que han portat a terme la recuperació de les pedres de l'antiga mola pública, que data del segle XVII. La iniciativa ha tingut la col·laboració del Comú d'Ordino, que ha instal·lat les pedres al carrer de la Grau perquè tothom que hi passegi les pugui veure.

Les peces que s'han recuperat són les originals de granet i calcària que servien per moldre el gra del cereal amb el qual es feia pa