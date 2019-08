La col·laboració solidària dels 135 visitants en la jornada #PayWhatYouWish permetrà un ajuda extra al projecte del Bhutan

El Museu Thyssen recapta 365 euros per a l'Unicef El mural elaborat per 53 infants durant la jornada #PayWhatYouWish del Museu Carmen Thyssen Andorra.

La jornada solidària al Museu Carmen Thyssen Andorra celebrada ahir en favor de l'Unicef va suposar una recaptació total de 364,87 euros. L'acció emmarcada en l'acord de col·laboració que van signar les dues entitats fa un any, que tenia per nom #PayWhatYouWish, va permetre als 135 visitants pagar l'import que van voler com a entrada, i el museu va donar el 100% de les aportacions a l'ONG. Aquests diners aniran destinats al projecte en el qual està treballant l'Unicef al Bhutan, que té per objectiu millorar l'accés a una educació inclusiva als infants amb discapacitat.

Les dues entitats han valorat molt positivament la jornada tant, per la recpatació obtinguda com per la implicació dels 53 infants que van participar en l'elaboració d'un mural solidari, en el qua van poder reflectir de manera creativa i colorista les seves idees i inquietuds.