Actualitzada 21/08/2019 a les 06:56

LA PROPOSTA DEL DIA:



-'MÚSICA DE L'ÀFRICA AMB NINO GALISSA'

Bubacar Galissa Kouyaté o Nino Galissa, com se’l coneix artísticament, és un reconegut cantautor de la kora, instrument d’origen africà. Creador de composicions innovadores que, alhora, conserven la bellesa sonora, la tradició màgica i emocionant del poble mandinga. Un espectacle trepidant que combina la kora amb la percussió, música i dansa que resulten veritables festes africanes.

La seva família era griot, cronistes socials que mantenien viva la història dels pobles, els seus reis, les llegendes i els costums a través de la música.

Plaça Coprínceps (19.30 hores)

Escaldes-Engordany



MÚSICA



-'NITS OBERTES AMB AMARU'

Format per músics terapeutes, neix amb la intenció de crear sons, melodies i freqüències per connectar amb aquesta profunditat de l’ésser, a través de fusionar els sons d’instruments de cultures diferents: ètnics, hinduistes, tibetans, guitarra espanyola, elèctrica, teclats.

Plaça Major, Ordino (21.00 hores)

Ordino



-'XX FESTIVAL ORQUE&ND AMB LUDGER LOHMANN'

Ludger Lohmann, un dels organistes i pedagogs de més prestigi del panorama organístic actual, clausura aquesta temporada de concerts amb un programa dedicat íntegrament a les Fantasies corals, amb obres de Bach, Buxtehude, Mendelssohn i Franck, quatre dels grans noms de la història de la música.

Església de Sant Esteve (21.30 hores)

Andorra la Vella



ACTIVITATS



-'NITS D'ESTIU ALS MUSEUS AMB LA SANTA, EL RUS I EL COMTE'

Visita teatralitzada per Santa Coloma. Tres personatges molt representatius de Santa Coloma ens guiaran, mitjançant una visita insòlita, per les singularitats del poble en un recorregut que repassarà els moments més fascinants de la història d’Andorra.

Santa Coloma - per tot el poble (19.00 hores)



-'ANIMALS AL CARRER'

Ruta per a adults per les escultures de Samuel Salcedo. La sortida serà al CAEE i es recomana portar gorra i calçat còmode.

Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (18.30 hores)

Escaldes-Engordany



EXPOSICIONS



-'ART AFRICÀ'

L’Àfrica és el bressol de la humanitat i també n’és el futur. Aquest continent immens i divers ens ha llegat múltiples testimonis artístics de diverses ètnies: talles, màscares, fetitxes i objectes procedents de diferents regions. Peces que tenen una bellesa serena, ferma, contundent i que transmeten el culte als avantpassats, la importància dels esperits i el valor de la tradició. Ramon Abad comparteix una col·lecció de valor històric, artístic i etnogràfic incalculable, que ens transporta i apropa a l’Àfrica més autèntica.

CAEE

Escaldes-Engordany. Horaris: de dilluns a dissabte de 9.30 a 13.30 h i de les 15 a les 19 h. Diumenge de les 9.30 a les 13.30 hores. Fins al 28 de setembre.



-ROBERT CAPA. RETROSPECTIVA'

Robert Capa, el fotògraf d’origen hongarès que es va convertir en un dels pilars del fotoperiodisme del segle XX, autor de la icònica Mort d’un milicià a la guerra civil espanyola i cofundador de l’agència Magnum, és el protagonista de l’exposició central de l’any al Museu del Tabac.

Museu del Tabac

C/ Doctor Palau, 17. Sant Julià de Lòria. Tel.: 741 545. Horaris: de dimarts a divendres, de les 9 a les 18.30 h. Dissabte, de les 10 a les 20 h. Diumenge, de les 10 a les 14.30 h.

Fins al 3 de novembre.



-'VIVES FIERRO'

Recull d’obres d’Antoni Vives Fierro, artista que va dedicar una interessant part de la seva trajectòria pictòrica a recollir paisatges d’Andorra. A la mostra que exhibeix la sala escaldenca –i que ja es va presentar al país, a la Mama Maria, la galeria que gestiona Toni Cruz– es pot contemplar una mostra de vistes de les set parròquies. Pintura a l’oli sobre la qual treballa la tècnica del collage.

Art al Set

Avinguda Carlemany, 95. Escaldes-Engordany. Tel.: 868 355. Horaris: de dilluns a divendres.