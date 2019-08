El Bosc Viu d'Ordino s'omple de figures amagades

L'obra 'Arrels', de l'artista Àngel Calvente, ha estat la guanyadora del concurs que el comú va engegar per atreure excursionistes de la zona

Redacció Andorra la Vella

El Bosc Viu d'Ordino té nous habitants: una trentena de figures mitològiques, mans i cares humanes, que s'han instal·lat entre els arbres. Es tracta de l'obra 'Arrels', de l'artista Àngel Calvente, guanyador del concurs 'Bosc viu', que el comú ha impulsat per cridar l'atenció a excursionistes que s'apropen a la zona, situada entre la carretera del coll d'Ordino, l’hotel Babot i Segudet. La mostra té com a objectiu consolidar el missatge de la importància de la natura i recordar els vincles que l'home té amb aquesta. Més d'una desena de mans assenyalen el camí cap a les creacions, que no són fàcils de trobar, ja que estan integrades en el paisatge. El cost del projecte ha estat de 42.500 euros.

