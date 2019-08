Escaldes 'Sambà de festa'

La samba, el reggae i el baião van arribar a Escaldes-Engordany de la mà del grup català Sambà de Festa. La plaça Coprínceps va axcollir ahir un concert en el qual va haver ritmes brasilers, conga i algunes sorpreses perquè no arrencar a ballar fos impossible.

Pocs ritmes conviden a ballar més que els de la música brasilera. La plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany es va convertir ahir en Rio de Janeiro durant unes hores gràcies al concert del grup català Sambà de Festa, que va posar a prova les ganes de moure els malucs dels assistents, que van tenir molt difícil no aixecar-se del seient i començar a ballar.

El grup està compost per quatre persones: Quim Brugués (cantant i guitarrista), Laura Carreras (baix i cors), Marta Costa (percussió i cors) i Juanjo Rico (bateria, percussió i cors). Segons explica aquest últim, el seu repertori no es limita