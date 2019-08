El doble perfil dels Martí Alanis

Com cireres li han anat sortint del cistell les dades a Xavier Pete, investigador tarragoní que fa ben bé quatre anys que reconstrueix la trajectòria d’Anton Maria Martí Alanis, germà de qui va ser copríncep d’Andorra. I és clar, un perfil fa veure millor els contorns de l’altre.

Quan l’arquebisbe i copríncep Joan Martí Alanis va penjar els hàbits de cap d’Estat per revestir-se d’anonimat li agradava particularment passar temporades amb el seu germà, hispanista reputat que va viure durant tres dècades al Canadà. Relaten els membres de la comunitat universitària amb què ambdós es relacionaven –la de Western Ontario– que gaudia amb les llargues converses que mantenia al jardí de la casa del germà, amb una ampolla de bon vi blanc a l’abast de la mà. Consideracions sobre el diví i, sobre tot, l’humà, on no s’estava de relatar amb punts d’humor trobades amb altres caps d’Estat.

Són