Martenot s'estrena a casa nostra

Fusionar dos freqüències per fer música. Aquesta és la base que segueix l’ona Martenot, l’instrument que trepitjarà per primera vegada el país aquesta nit per acompanyar l’orgue d’Ignacio Ribas. Nathalie Forget serà l’encarregada d’emetre les ones de Martenot