Els Pali tornen una setmana més a Canillo per fer un concert a la Borda del Pi

Actualitzada 17/08/2019 a les 06:47

Òscar Serrano Canillo

Els concerts d’estiu són l’habitat natural d’un grup com Els Pali i és que la banda ha passat tot l’agost portant els millors ritmes als carrers de totes les parròquies setmana rere setmana.

Els tres integrants del grup estaran aquesa tarda a la Borda del Pi, a Canillo, animant tots els espectadors amb el millor repertori musical del seu últim disc ‘Mi plano privado’.

El novembrevinent farà un any que la banda va treure a la llum l’àlbum amb els 11 temes propis i de moment estan tenint èxit dins les fronteres amb concerts cada setmana. Més enllà dels límits del país, però, la banda està tenint problemes per fer-se veure.

A Spotify, la cançó més escoltada del grup andorrà és Mi plano privado davant de Besos de sal y limón i Debes saber. Totes amb el seu toc de flamenc i de rumba habitual, estan per sota del miler de reproduccions.