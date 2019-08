Art africà al Centre d'Art d'Escaldes

Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

LA PROPOSTA DEL DIA:



-'ART AFRIÀ AL CENTRE D'ART D'ESCALDES'

L’Àfrica és el bressol de la humanitat i també n’és el futur. Aquest continent immens i divers ens ha llegat múltiples testimonis artístics de diverses ètnies: talles, màscares, fetitxes i objectes procedents de diverses regions. Peces que tenen una bellesa serena, ferma, contundent i que transmeten el culte als avantpassats, la importància dels esperits i el valor de la tradició. 'Art africà. Batec de la humanitat' ofereix tot això en una mateix lloc.

Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (de 9.30 a 13.30 hores i de 15 a 19 hores)

Escaldes-Engordany.



VISITES



-'NITS D’ESTIU ALS MUSEUS'

Visites nocturnes a la Mina de fer­ro. Descobreix la mina i el camí dels traginers amb frontals.

Mina de ferro (21.30 hores)

Llorts.



TRADICIONS



-'FESTA MAJOR D’ARINSAL'

Mercat al matí i activitats de tot tipus com un partit de futbol, paintball, balls i discomòbil a la nit per tancar el dia.

Diversos escenaris

Arinsal.



-'FESTAS MAJOR DE SORNÀS'

Missa, aperitiu per a tothom i sardanes donen l’inici al migdia a la festa. Un sopar internacional amb una costellada i bratwurst alemanys i ball a la nit.

Plaça del Poble

Sornàs.



COMPRES



-'MERCAT AL CARRER'

Productes artesanals a les parades del mercat del poble.

Plaça dels Arínsols

Encamp.



EXPOSICIONS



-'VIVES FIERRO'

Recull d’obres d’Antoni Vives Fierro, que va dedicar una part de la seva trajectòria pictòrica a recollir paisatges d’Andorra. A la mostra que exhibeix la sala escaldenca –i que ja es va presentar al país, a la Mama Maria, la galeria que gestiona Toni Cruz– es pot contemplar una mostra de vistes de les set parròquies. Pintura a l’oli sobre la que treballa la tècnica del collage.

Art al Set

Avinguda Carlemany, 95. Escaldes-Engordany. Tel.: 868 355.



-'LA CASA ROSSELL, UNA MIRADA INTERIOR'

La planta baixa del Museu Postal (l’era del Raser d’Ordino), s’ha transformat en una sala d’exposicions temporals i per inaugurar-la, s’ha preparat una mostra per donar a conèixer un dels fons patrimonials més importants d’Andorra. Documentada des del segle XV, la Casa Rossell és una de les cases més importants d’Andorra, ja sigui des del punt de vista econòmic com des del polític. Al marge de ser un dels grans propietaris del país, la família Rossell compta amb personatges públics importants, entre els quals destaca Antoni Fiter i Rossell (1706-1748), redactor del Manual Digest.

Museu Postal

Ordino.



-'EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES JOEL SAURA'

L’andorrà Joel Saura Fort, participant del concurs Aparadors Talentejant, exposa fotografies a Vallmedic Vision Andorra. nascut a Andorra, va créixer a Ordino, considerat per molts el poble més bonic de tot el país. Raó no els en falta. Doncs Ordino li ha ensenyat totes les coses que més li agraden en aquest món: la natura, les muntanyes, les tradicions, la neu, l’esport i una llarga llista que segueix.

Museu Postal

MÚSICA



-'SHUFFLE EXPRESS EN CONCERT'

Nit de pur blues tradicional i contemporani en diferents estils (swing, rock, shuffle, calipso..) dels temes del seu recent àlbum debut Old Man Blues (2019) i versions d’èxits d'artistes com BB King, Muddy Waters, Junior Wells, Joe Bonamassa, Susan Tedeschi i Jr. Watson.

Sport Hotel Village (21.30 hores)

Soldeu.