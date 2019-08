El Museu Thyssen prepara un cap de setmana en família

Actualitzada 16/08/2019 a les 06:40

Òscar Serrano Andorra la Vella

Passar un cap de setmana entretingut fent activitats amb tota la família. Aquesta és la finalitat de la iniciativa que començarà demà al Museu Thyssen i que forma part de la col·laboració de l’entitat amb els alumnes de Ciències de l’Educació de la Universitat d’Andorra. L’activitat permetrà tant a pares com a fills crear una samarreta personalitzada a partir d’un joc en què participaran conjuntament per esbrinar els moviments artístics de la història.

Un cop reconeguts, pares i fills els hauran de plasmar a la samar­reta a través d’un disseny que hauran de fer ells mateixos. La intenció del joc és fomentar la creativitat dels més petits.

L’activitat tindrà un cost de 15 euros per parella i, dins del preu, s’inclourà l’entrada al museu per a l’adult i el menor, la samarreta per a tots dos, el díptic de les pistes per participar al joc i tot el material que es necessiti per arribar a solucionar el misteri.

L’activitat està pensada per a menors a partir de cinc anys, tot i que hauran d’estar acompanyats en tot moment d’un adult.