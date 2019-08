Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 15/08/2019 a les 06:58

LA PROPOSTA DEL DIA:



-'LES FESTES DE GRÀCIA ARRIBEN A ESCALDES'

La festa major del barri barceloní de Gràcia, tot i comptar amb dos-cents any d’història, és de les cites més joves i festives del calendari de la ciutat. Sota l’esperit multicultural d’aquest barri de la capital de Catalunya, el grup Maruja Limón portarà a partir de les 21.30 hores influències musicals que transiten entre els ritmes llatins, la música mediterrània i el pop, totes articulades a l’entorn d’una arrel flamenca. Aquest quintet femení que passeja sense complexos les seves composicions mestisses ha estat el grup revelació als premis ARC 2018.

Plaça Coprínceps

Escaldes-Engordany.



MÚSICA



-'RITMES, CAPITAL MUSICAL'

Shakin’all. Música vintage, jazz, blues, rock’n’roll i gòspel.

Plaça de la Rotonda (18.30 h)

Andorra la Vella.



-'TARDES D'ESTIU'

Explosive. Fusió de flamenc amb música clàssica i un toc de rock en una combinació́ explosiva que pretén sorprendre l’espectador amb l’art d’Andalusia.

Plaça de Sant Pere (15.00 h)

Encamp.



TRADICIONS



-'FESTA MAJOR DE LA MASSANA'

L’hamburguesada popular a la plaça de l’Església és l’activitat estrella de la segona jornada de festa major. A la nit hi haurà ball i discomòbil.

Diversos escenaris

La Massana.



-'FESTAS MAJOR D'ENCAMP'

La missa de la Mare de Déu a l’església de Santa Eulàlia és l’inici de la festa major. Diverses activitats durant tot el dia i a la nit sopar del jovent i ball al Prat Gran.

Diversos escenaris

Encamp.



-'FSETA MAJOR DE SORNÀS'

La festa major arrenca a la una de la tarda amb la solemne missa de la Mare de Déu seguida d’un vermut a la plaça. A la tarda, jocs per a la mainada a la plaça del Poble amb xocolata i coca per a tothom.

Plaça del Poble

Sornàs.



EXPOSICIONS:



-'EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES DE JOEL SAURA'

L’andorrà Joel Saura Fort, participant del concurs Aparadors Talentejant, exposa fotografies a Vallmedic Vision Andorra - THe International Eye Clinic, situat a Escaldes Engordany. Saura va créixer a Ordino, parròquia que li ha ensenyat totes les coses que més li agraden en aquest món: la natura, les muntanyes, les tradicions, la neu i l’esport, entre d’altres. La fotografia és la seva passió i dedica principalment el seu temps lliure a la seva càmera i a captar moments i paisatges, que es poden veure en les fotografies exposades al centre mèdic.

Vallmedic Vision

Escaldes-Engordany.



-'FEMINA FEMINAE', AL MUSEU THYSSEN

‘Femina, Feminae’ recorre prop de tres segles d’història a través de la figura femenina representada per grans mestres de la pintura i de l’escultura que, amb diferents perspectives, tècniques i estils artístics, van expressar l’atractiu, la senzillesa, la distinció, la nuesa i la sensualitat de la dona. La relació entre la dona i l’art sempre ha estat d’influència i retroalimentació, on la figura femenina ha suposat sempre una gran font d’inspiració per a nombrosos artistes. En total, la mostra compta amb 28 obres. Horari de diumenge: de 10 h a 14 h.

Museu Carmen Thyssen

Escaldes-Engordany.



-'ART AFRICÀ'

L’Àfrica és el bressol de la humanitat i també n’és el futur. Aquest continent immens i divers ens ha llegat múltiples testimonis artístics de diverses ètnies: talles, màscares, fetitxes i objectes procedents de diferents regions. Peces que tenen una bellesa serena, ferma, contundent i que transmeten el culte als avantpassats, la importància dels esperits i el valor de la tradició. Ramon Abad comparteix el seu esforç per reunir una col·lecció de valor històric, artístic i etnogràfic incalculable, que ens transporta i apropa a l’Àfrica més autèntica.

CAEE

Escaldes-Engordany. Horaris: de dilluns a dissabte de les 9.30 a les 13.30 h i de les 15 a les 19 h. Diumenge de les 9.30 a les 13.30 h. Fins al 28 de setembre.



-'L'ANDART'

L’Andart 2019, la tercera Biennal internacional d’Andorra, porta una edició més les obres d’artistes pluridisciplinaris d’arreu del món. L’exposició està formada per intervencions de land art, peces de videoart, escultures i sèries de fotografies, entre d’altres. El tema de la mostra, entorn el qual gira bona part de les obres exposades, és el shinrin-yoku, la saludable pràctica japonesa dels banys de bosc que consisteix a connectar amb la natura submergint-nos en el bosc. Més de 30 artistes internacionals mostren les seves propostes, totes marcades per una mirada a la naturalesa.

Entorns del llac d’Engolasters

Escaldes-Engordany



-'VIVES FIERRO'

Recull d’obres d’Antoni Vives Fierro, un dels artistes habituals de la galeria que va dedicar una interessant part de la seva trajectòria pictòrica a recollir paisatges d’Andorra.

Art al Set

Avinguda Carlemany, 95. Escaldes-Engordany. Tel.: 868 355. Horaris: de dilluns a divendres, de 10.30 a 13.30 hores; dissabte, de 17 a 20 hores.



-'ROBERT CAPA. RETROSPECTIVA'

Robert Capa, el fotògraf d’origen hongarès que es va convertir en un dels pilars del fotoperiodisme del segle XX, autor de la icònica Mort d’un milicià a la guerra civil espanyola i cofundador de l’agència Magnum, és el protagonista de l’exposició central de l’any al Museu del Tabac. La mostra es presenta com una retrospectiva, amb l’objectiu d’oferir al públic un recorregut per tota la seva obra, des de l’inici fins a la maduresa. Per descomptat que hi ha les imatges més emblemàtiques, les de la guerra civil espanyola, com la dramàtica mort del guerriller, agafat just en el moment en què cau abatut per les bales. I la mostra repassa les instantànies dels altres conflictes que va cobrir, entre les quals la sèrie del desembarcament aliat a les platges d’Omaha. Però també es va atansar a escriptors –Ernest Hemingway, John Steinbeck–, artistes i el glamur de Hollywood.

Museu del Tabac

C/ Doctor Palau, 17.

Sant Julià de Lòria. Tel.: 741 545. Horaris: de dimarts a divendres, de les 9 a les 18.30 hores. Dissabte, de les 10 a les 20 hores. Diumenge, de les 10 a les 14.30 hores.

Fins al 3 de novembre.



-''ANIMALS', DE SAMUEL SALCEDO'

Durant els mesos d’estiu i fins al 15 de setembre es pot veure tant a l’ArtalRoc com als carrers de la part alta d’Escaldes-Engordany una sèrie d’escultures de l’artista català Samuel Salcedo. En total, hi ha una cinquantena d’escultures de tots els formats i tècniques emprats per l’artista perquè el visitant pugui conèixer tot l’ampli ventall de la seva producció. Es tracta, doncs, d’una mostra ambiciosa que ens presenta dos conceptes ja insinuats pel títol de l’exposició: l’animal i el mirall. La mostra reflecteix l’animalitat de l’home com mai l’hem afrontat abans, amb tota la seva fragilitat, vulgaritat i ridiculesa.

Art al Roc (antic CIAM)

Av. Carlemany, 8. Horaris: de dimarts a la tarda a divendres d’11 a 14 h i de 15.30 a 20 h. Dissabte de 10 a 14 h i de 15 a 20 h. Diumenge de 10 a 14 h. Tancat diumenge a la tarda, dilluns tot el dia i dimarts al matí.



-'JAUME CAMPANY'

L’artista Jaume Campmany torna a exposar les seves obres a la recepció de Bingo Star’s. Aquesta vegada ha aportat noves obres fetes els darrers mesos que completen un total de vuit pintures exposades en les quals reflecteix la seva passió per la muntanya i també per plasmar els paisatges urbans quan hi ha una llum especial. La mostra permet veure des d’un altre punt de vista llocs tan coneguts com l’avinguda Meritxell o l’hostal Palanques de la Massana.

Sala Bingo Star’s

Andorra la Vella. Horaris: de 17 a 3 h, cada dia. Fins al 30 d’agost.