Les obres de Bach tornen a la vida a Andorra la Vella

Música clàssica per amenitzar les nits d’estiu. Aquesta és la màxima que segueix el vintè festival Orgue&nd que segueix demà amb la tercera jornada.

En mans del reconegut músic Axel Flierl, Johann Sebastian Bach tornarà a la vida durant unes hores a través de les Re-creacions de les seves obres.

Flierl s’inspira en la figura de Bach amb peces compostes sota la influència del seu llenguatge contrapuntístic o basades directament en el seu nom com les obres de Langlais i Poulenc.

Amb l’al·licient de l’entrada lliure, l’orguenista alemany versionarà les grans composicions de Bach com Tocata i fuga en re menor, Passió segons