“Has de viatjar pel món com una esponja, amb la ment en blanc”

L’art africà està lligat als seus primers records. Semblava escrit, doncs, que la dèria el perseguiria tota la vida. Part del seu fons s’exhibeix al Centre d’art d’Escaldes-Engordany

Col·leccionar art va ser quasi una decisió del destí per a Ramon Abad. Del fons que ha reunit al llarg de la vida són les peces que s’exposen al CAEE, Art africà. Batec de la humanitat. Fins a la tardor.



Tot va començar amb una tortuga d’eben i de ben petit.

Qualsevol obra d’art té una història que l’envolta. Jo tenia un amic al parvulari i el seu pare no hi era mai. Per a mi, amb cinc o sis anys, era molt estrany. Treballava a Guinea i un dia que va venir em va regalar aquesta tortuga. Jo la relaciono amb