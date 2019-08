Vents, cordes, pedres i 147 més

Pablo Mezzelani, Loreto Aramendi i Pedro Miguel Aguinaga són els components del grup que tocarà aquest vespre a la Massana amb el reclam de músiques del món. El trio fusionarà l’orgue, peça principal del festival, el violí i instruments d’arreu del planeta.

Diuen que la música calma les feres. Aquest és segur l’objectiu que el Festival Orgue&nd proposa per a la vintena edició que comença avui a la Massana. Amb el concert de Vents, cordes i pedres es dona el tret de sortida a sis espectacles durant el més d’agost en què l’orgue és l’instrument principal.

Amb Ignacio Ribas com a director artístic, el festival porta diferents novetats en el contingut dels concerts: “Cada any portem conceptes i continguts nous. Per sort tenim un panorama molt ampli d’artistes, des d’un trio, fins a tres duets. Aquest any també tenim com a convidat estrella