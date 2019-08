'Hand Solo' a Hong Kong

L’equip d’Imminent Produccions viatja a l’illa xinesa per continuar amb la segona setmana de rodatge del documental que narra les peripècies vitals del jove lauredià David Aguilar, que es va donar a conèixer per construir-se una pròtesi de braç amb peces de LEGO.

D’Andorra al món i en concret a Hong Kong. A bord del seu particular Falcó Mil·lenari, l’equip del documental Mr.Hand Solo s’enlaira avui cap a l’illa xinesa per continuar amb el rodatge d’un film que narra l’epopeia de David Aguilar. Aquest jove lauredià ha traspassat fronteres gràcies al seu esperit de superació per fer front a les grans dificultats de patir la síndrome de Poland. La malaltia amb què va néixer li va provocar una greu deformitat al braç i ell, lluny d’aturar-se, la va fer servir com a carburant d’una inventiva que el va portar a construir-se una pròtesi