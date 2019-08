Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 07/08/2019 a les 07:15

LA PROPOSTA DEL DIA:



-'80è ANIVERSARI DE LA RADIODIFUSIÓ AL PAÍS'

Celebració del 80è aniversari de la radiodifusió a Andorra amb tota una sèrie d’actes amb molts dels actors que van participar en les dues ràdios com locutors, directors, animadors i tècnics. Els actes començaran a les 9.30 hores amb una taula rodona sobre la importància històrica de les ràdios andorranes, a la sala de la Valireta d’Encamp. A les 13 hores s’inaugurarà una exposició de fotografies a la sala d’exposicions del comú d’Encamp. A les 16.30 h es visitarà l’edifici de Sud Radio i a les 20 h es farà un sopar i ball amb música de les ràdios al Complex esportiu i sociocultural d’Encamp.

Encamp. Diversos espais



MÚSICA



-'ELS PALI EN CONCERT'

Són un quartet de flamenc fusió que ofereixen un repertori de divuit cançons pròpies, en què mesclen el flamenc amb altres estils, com ara la rumba, el funk, el reggae i el pop.

Museu de la Moto (22.00 hores)

Canillo.



-'MÚSIQUES DEL MÓN'

Undercovers. Hits del rock i del pop des de Beatles, Stones, James Brown fins als més actuals com White Stripes, Franz Ferdinand o The Killers.

Plaça Coprínceps (22.30 hores)

Escaldes-Engordany.



-'NITS OBERTES'

Old School són tota una referència per a la música en directe del país. En el repertori trobem versions dels temes de rock-blues més coneguts dels 60 i 70, que combinen amb funk.

Plaça Major (21.00 hores)

Ordino.



TEATRE



LES NITS DE LA MASSANA

Els somnis d’Alícia és el primer espectacle de carrer que va crear la companyia Teatre Nu.

Plaça de les Fontetes (20.15 h)

La Massana.



-'NITS D'ESTIU ALS MUSEUS'

La santa, el rus i el comte. Tres personatges molt representatius de Santa Coloma, mitjançant una visita insòlita, expliquen les singularitats del poble.

Santa Coloma (19.00 hores)

Andorra la Vella.



EXPOSICIONS



-'ART AFRICÀ'

L’Àfrica és el bressol de la humanitat i també n’és el futur. Aquest continent immens i divers ens ha llegat múltiples testimonis artístics de diverses ètnies: talles, màscares, fetitxes i objectes procedents de diferents regions. Peces que tenen una bellesa serena, ferma, contundent i que transmeten el culte als avantpassats, la importància dels esperits i el valor de la tradició. Ramon Abad comparteix el seu esforç per reunir una col·lecció de valor històric, artístic i etnogràfic incalculable, que ens transporta i apropa a l’Àfrica més autèntica.

CAEE

Escaldes-Engordany. Horaris: de dilluns a dissabte de les 9.30 a les 13.30 h i de les 15 a les 19 h. Diumenge de les 9.30 a les 13.30 h. Fins al 28 de setembre.



-'L'ANDART'

L’Andart 2019, la tercera Biennal internacional d’Andorra, porta una edició més les obres d’artistes pluridisciplinaris d’arreu del món. L’exposició està formada per intervencions de land art, peces de videoart, escultures i sèries de fotografies, entre d’altres. El tema de la mostra, entorn el qual gira bona part de les obres exposades, és el shinrin-yoku, la saludable pràctica japonesa dels banys de bosc que consisteix a connectar amb la natura submergint-nos en el bosc. Més de 30 artistes internacionals mostren les seves propostes, totes marcades per una mirada a la naturalesa.

Entorns del llac d’Engolasters

Escaldes-Engordany



-'VIVES FIERRO'

Recull d’obres d’Antoni Vives Fierro, un dels artistes habituals de la galeria que va dedicar una interessant part de la seva trajectòria pictòrica a recollir paisatges d’Andorra.

Art al Set

Avinguda Carlemany, 95. Escaldes-Engordany. Tel.: 868 355. Horaris: de dilluns a divendres, de 10.30 a 13.30 hores; dissabte, de 17 a 20 hores.



-'ROBERT CAPA. RETROSPECTIVA'

Robert Capa, el fotògraf d’origen hongarès que es va convertir en un dels pilars del fotoperiodisme del segle XX, autor de la icònica Mort d’un milicià a la guerra civil espanyola i cofundador de l’agència Magnum, és el protagonista de l’exposició central de l’any al Museu del Tabac. La mostra es presenta com una retrospectiva, amb l’objectiu d’oferir al públic un recorregut per tota la seva obra, des de l’inici fins a la maduresa. Per descomptat que hi ha les imatges més emblemàtiques, les de la guerra civil espanyola, com la dramàtica mort del guerriller, agafat just en el moment en què cau abatut per les bales. I la mostra repassa les instantànies dels altres conflictes que va cobrir, entre les quals la sèrie del desembarcament aliat a les platges d’Omaha. Però també es va atansar a escriptors –Ernest Hemingway, John Steinbeck–, artistes i el glamur de Hollywood.

Museu del Tabac

C/ Doctor Palau, 17.

Sant Julià de Lòria. Tel.: 741 545. Horaris: de dimarts a divendres, de les 9 a les 18.30 hores. Dissabte, de les 10 a les 20 hores. Diumenge, de les 10 a les 14.30 hores.

Fins al 3 de novembre.



-''ANIMALS', DE SAMUEL SALCEDO'

Durant els mesos d’estiu i fins al 15 de setembre es pot veure tant a l’ArtalRoc com als carrers de la part alta d’Escaldes-Engordany una sèrie d’escultures de l’artista català Samuel Salcedo. En total, hi ha una cinquantena d’escultures de tots els formats i tècniques emprats per l’artista perquè el visitant pugui conèixer tot l’ampli ventall de la seva producció. Es tracta, doncs, d’una mostra ambiciosa que ens presenta dos conceptes ja insinuats pel títol de l’exposició: l’animal i el mirall. La mostra reflecteix l’animalitat de l’home com mai l’hem afrontat abans, amb tota la seva fragilitat, vulgaritat i ridiculesa.

Art al Roc (antic CIAM)

Av. Carlemany, 8. Horaris: de dimarts a la tarda a divendres d’11 a 14 h i de 15.30 a 20 h. Dissabte de 10 a 14 h i de 15 a 20 h. Diumenge de 10 a 14 h. Tancat diumenge a la tarda, dilluns tot el dia i dimarts al matí.



-'JAUME CAMPANY

L’artista Jaume Campmany torna a exposar les seves obres a la recepció de Bingo Star’s. Aquesta vegada ha aportat noves obres fetes els darrers mesos que completen un total de vuit pintures exposades en les quals reflecteix la seva passió per la muntanya i també per plasmar els paisatges urbans quan hi ha una llum especial. La mostra permet veure des d’un altre punt de vista llocs tan coneguts com l’avinguda Meritxell o l’hostal Palanques de la Massana.

Sala Bingo Star’s

Andorra la Vella. Horaris: de 17 a 3 h, cada dia. Fins al 30 d’agost.