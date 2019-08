Les penúries del Carles Sabater

Les cançons de Carles Sabater segueixen vives vint anys després de la seva desaparició, com va demostrar el concert de Sau 30 a la festa major laurediana. Pitjor sort corre el concurs que porta el seu nom, en ‘stand by’ des de fa dues edicions per falta de fons.

El certamen, que havia arribat a posicionar-se com un dels més importants de la música en català, organitzat des d’Andorra pel Centre de la Cultura Catalana (CCC), ja no es va celebrar en l’edició del 2018 –la que hagués estat la número quinze– i l’entitat està fent mans i mànigues i encenent ciris a tots els sants, si així es pot dir, per mirar de recuperar la convocatòria de cara a l’any vinent i no haver de llençar definitivament la tovallola. El problema, la penúria en què va sumir el Centre l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola sobre