Actualitzada 01/08/2019 a les 07:02

LA PROPOSTA DEL DIA:



-'LES NITS DE LA MASSANA, AMB CIRC'

Les Nits de la Massana porten dos espectacles: El petit circ, espectacle itinerant amb la companyia Fadunito. El circ més petit del món arriba a la ciutat. Els mossos de pista busquen una plaça on instal·lar-se. Quan la tenen, presenten als artistes més petits del món. Un espectacle còmic on els mossos són els encarregats de trobar els polls entre el públic per poder fer l’espectacle. Després, Wet floor, amb la companyia Cris-is. L’espectacle és a punt de començar i una dona de la brigada de neteja és l’encarregada de condicionar l’escenari. Una tasca senzilla, que es convertirà en missió impossible abocada al desastre.



MÚSICA



-'NITS DEL MÓN: TIJUANA'

El Ballet Mexicarte oferirà un espectacle estilitzat sobre el folklore de Mèxic, presentarà coreografies que narren escenes de costums de la cultura mexicana. Una explosió d’alegria, color, energia i força en què es fonen la dansa moderna, clàssica i folklòrica per fer un homenatge a aquest país ple de tradicions.

Plaça Coprínceps (21 hores)

Escaldes-Engordany



-'ENCAMP EN CAU DE LLUM'

Encamp en clau de llum amb The Scarlett BrotherHood.

Plaça dels Arínsols

(22 hores)

Encamp





NITS ALS MUSEUS



-'ENSEMBLE AD LIBITUM'

Ensemble ad Libitum apropa a la música del setè art. A través de les bandes sonores de compositors com ara Henry Mancini i John Williams, podrem evocar alguns dels moments més significatius de la història del cinema. James Bond, Indiana Jones i Darth Vader són només alguns dels personatges que recordarem mentre escoltem el so de les cordes d’Ensemble Ad Libitum en una vetllada de pel·lícula.

Museu del Tabac

21 h i 21:30 hores: Visita al museu; 21 h a 22.30 hores: Visites a l’exposició temporal; 22.30 h Concert al jardí del museu

Sant Julià de Lòria



EXPOSICIONS



-'ART AFRICÀ'

L’Àfrica és el bressol de la humanitat i també n’és el futur. Aquest continent immens i divers ens ha llegat múltiples testimonis artístics de diverses ètnies: talles, màscares, fetitxes i objectes procedents de diferents regions. Peces que tenen una bellesa serena, ferma, contundent i que transmeten el culte als avantpassats, la importància dels esperits i el valor de la tradició. Ramon Abad comparteix el seu esforç per reunir una col·lecció de valor històric, artístic i etnogràfic incalculable, que ens transporta i apropa a l’Àfrica més autèntica.

CAEE

Escaldes-Engordany. Horaris: de dilluns a dissabte de les 9.30 a les 13.30 h i de les 15 a les 19 h. Diumenge de les 9.30 a les 13.30 h. Fins al 28 de setembre.



-'L'ANDART'

L’Andart 2019, la tercera Biennal internacional d’Andorra, porta una edició més les obres d’artistes pluridisciplinaris d’arreu del món. L’exposició està formada per intervencions de land art, peces de videoart, escultures i sèries de fotografies, entre d’altres. El tema de la mostra, entorn el qual gira bona part de les obres exposades, és el shinrin-yoku, la saludable pràctica japonesa dels banys de bosc que consisteix a connectar amb la natura submergint-nos en el bosc. Més de 30 artistes internacionals mostren les seves propostes, totes marcades per una mirada a la naturalesa.

Entorns del llac d’Engolasters

Escaldes-Engordany



-'VIVES FIERRO'

Recull d’obres d’Antoni Vives Fierro, un dels artistes habituals de la galeria que va dedicar una interessant part de la seva trajectòria pictòrica a recollir paisatges d’Andorra.

Art al Set

Avinguda Carlemany, 95. Escaldes-Engordany. Tel.: 868 355. Horaris: de dilluns a divendres, de 10.30 a 13.30 hores; dissabte, de 17 a 20 hores.



-'ROBERT CAPA. RETROSPECTIVA'

Robert Capa, el fotògraf d’origen hongarès que es va convertir en un dels pilars del fotoperiodisme del segle XX, autor de la icònica Mort d’un milicià a la guerra civil espanyola i cofundador de l’agència Magnum, és el protagonista de l’exposició central de l’any al Museu del Tabac. La mostra es presenta com una retrospectiva, amb l’objectiu d’oferir al públic un recorregut per tota la seva obra, des de l’inici fins a la maduresa. Per descomptat que hi ha les imatges més emblemàtiques, les de la guerra civil espanyola, com la dramàtica mort del guerriller, agafat just en el moment en què cau abatut per les bales. I la mostra repassa les instantànies dels altres conflictes que va cobrir, entre les quals la sèrie del desembarcament aliat a les platges d’Omaha. Però també es va atansar a escriptors –Ernest Hemingway, John Steinbeck–, artistes i el glamur de Hollywood.

Museu del Tabac

C/ Doctor Palau, 17.

Sant Julià de Lòria. Tel.: 741 545. Horaris: de dimarts a divendres, de les 9 a les 18.30 hores. Dissabte, de les 10 a les 20 hores. Diumenge, de les 10 a les 14.30 hores.

Fins al 3 de novembre.



-''ANIMALS', DE SAMUEL SALCEDO'

Durant els mesos d’estiu i fins al 15 de setembre es pot veure tant a l’ArtalRoc com als carrers de la part alta d’Escaldes-Engordany una sèrie d’escultures de l’artista català Samuel Salcedo. En total, hi ha una cinquantena d’escultures de tots els formats i tècniques emprats per l’artista perquè el visitant pugui conèixer tot l’ampli ventall de la seva producció. Es tracta, doncs, d’una mostra ambiciosa que ens presenta dos conceptes ja insinuats pel títol de l’exposició: l’animal i el mirall. La mostra reflecteix l’animalitat de l’home com mai l’hem afrontat abans, amb tota la seva fragilitat, vulgaritat i ridiculesa.

Art al Roc (antic CIAM)

Av. Carlemany, 8. Horaris: de dimarts a la tarda a divendres d’11 a 14 h i de 15.30 a 20 h. Dissabte de 10 a 14 h i de 15 a 20 h. Diumenge de 10 a 14 h. Tancat diumenge a la tarda, dilluns tot el dia i dimarts al matí.