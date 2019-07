'Ritmes' estrena l'espai buit de la caserna de bombers com a escenari

La zona reformada després de l’enderrocament de l’edifici acollirà part de les actuacions del cicle d’estiu i nous esdeveniments

Deixant de banda la imatge d’espai inhòspit i absent d’ombres que tant sembla agradar als urbanistes i els mandataris que els encarreguen projectes, a la zona reformada on s’aixecava l’antiga caserna de bombers –enderrocada per construir un Núvol que mai no va ser– el comú sembla que li ha trobat un cert ús cultural: de moment serà un dels escenaris del cicle Ritmes, que es desdobla així amb propostes fora de l’àmbit habitual de les tres edicions anteriors, la plaça de la Rotonda. “No es quedarà aquí”, va assegurar la consellera de Promoció Turística i Comercial, Mònica Codina, “l’ús d’aquest