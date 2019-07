Tots els noms de Santa Coloma

L’excavació del cementiri annex a l’església posa sobre la taula les identitats dels cossos inhumats

Antònia Cerqueda Torres, de casa Massové, morta el gener de 1874 als nou anys i mig d’edat. Sembla aquesta la identitat més probable per a un dels vuit cossos exhumats en l’excavació arqueològica realitzada al cementiri de Santa Coloma. Un treball de recerca portat a terme per l’empresa ReGiraRocs, que acaba de lliurar a Patrimoni Cultural la memòria tècnica i científica. Un estudi que posa damunt de la taula la possibilitat de tancar la identitat del total dels cossos: el creuament de les dades aportades per l’antropòloga Núria Armentano amb els registres de defunció ofereix un ventall de noms no