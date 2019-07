Actuacions musicals a la plaça de l'antiga caserna de bombers

La quarta edició de 'Ritmes, capital musical, afegirà un segon escenari i amplia l'oferta musical amb més varietat d'estils

Actualitzada 30/07/2019 a les 17:34

Redacció Andorra la Vella

El cicle de concerts Ritmes, capital musical d'Andorra la Vella arrencarà aquest 1 d'agost i s'allaragarà fins el 29 del mateix mes durant els dimarts i dijous a les 19.30 h. La principal novetat d'aquesta quarta edició és que hi haurà un nou escenari situat al nou espai públic de l'avinguda Meritxell 112, a l'antiga caserna dels bombers, i s'afegirà al ja exsitent de la plaça de la Rotonda. "L'objectiu és oferir una pausa entre les compres durant una de les èpoques de més afluència turística. Esperem que segueixi tenint l'èxit i acceptació que ha tingut cada any", ha exposat la consellera de Promoció Turística i Comercial i Recursos Humans de la capital, Mònica Codina, que ha assenyalat que amb el segon escenari es vol revitalitzar més espais de la parròquia.

Enguany, el cicle també amplia els estils musicals i inclou, entre d'altress, rumba, jazz, pop-rock i música llatina. Alhora, se segueix apostant per les havaneres, que ja s'han convertit en un tot un clàssic dels Ritmes. S'han programat un total de 12 actuacions entre les quals destaquen un tribut a Mecano, que obrirà el cicle aquest dijous, un concert de flamencs i pop de l'antiga concursant d'Operación Triunfo, Ellena Gadel, el proper dimarts, o un tribut a Queen amb Bohemian Rapsody, el 20 d'agost, entre d'altres grups.

L'altra novetat d'aquesta edició és la inclusió d'una ballada de sardanes, el dissabte 17 d'agost a l'antiga caserna de bombers, així com un espectacle de música per a infants a la plaça de la rotonda, el 13 i 20 d'agost.