Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany, els Cinemes Guiu i Cineclub de les Valls

El rey león Simba idolatra el seu pare, el rei Mufasa, i es pren molt seriosament el seu propi destí. Però al regne no tots celebren l'arribada del nou cadell

Actualitzada 29/07/2019 a les 07:02

CINEMES ILLA CARLEMANY

Midsommar 16:15 19:15 22:15

Joguines guardianes 15:45

Apolo 11 VOSE 20:15

Venganza bajo cero 17:30 19:45 22:15

El rey león 16:00 17:30 19:00 22:00

El rey león VOSE 17:45

Annabelle vuelve a casa 18:15 20:20

Spider-Man: Lejos de casa 15:45 22:30

Toy Story 4 15:30

Lo nunca visto 22:15

Yesterday 20:00 22:30

Los Japón 15:45

Aladdin 12:15



CINEMES GUIU

El rey león 17:45 20:00

Annabelle vuelve a casa 22:15

Un amor imposible 22:15

El cuento de las comadrejas 20:00

Aladdin 17:30



PEL·LÍCULES:



-'MIDSOMMAR'

Dir.: ari aster. Int.: Florence Pugh, Will Poulter.

Una parella americana va amb uns amics a ’Midsommar, un festival d’estiu que se celebra cada 90 anys en un remot llogaret de Suècia. El que comença com unes vacances de somni en un lloc en què el sol no es pon mai, a poc a poc es converteix en un fosc malson.



-'JOGUINES GUARDIANES'

Dir.: Shen Yu i Huang Yan. Animació.

Els peluixos són els guardians de tots els infants.



-'APOLLO 11'

Dir.: Todd Miller. Documental.

En el 50 aniversari de l’arribada de l’home a la Lluna.



-'VENGANZA BAJO CERO'

Dir.: Hans Petter Moland. Int: liam neeson.

Un conductor de llevaneus porta una vida tranquil·la fins que l’assassinat del seu fill fa que es vegi embolicat en una guerra entre narcotraficants. Sense res a perdre i utilitzant les habilitats de caça, emprendrà pas a pas la seva venjança sense despertar la més mínima sospita.

uel rey león

dir.: john favreau.

Simba idolatra el seu pare, el rei Mufasa, i es pren molt seriosament el seu destí. Però al regne no tots celebren l’arribada del nou cadell.



-'ANNABELLE VUELVE A CASA'

Dir.: Gary Dauberman. Int.: Vera Farmiga.

En aquesta ocasió, els fenòmens paranormals que desencadena aquesta diabòlica nina afectaran el matrimoni de dimonòlegs format per Lorraine i Ed Warren.



-'LO NUNCA VISTO'

Dir.: Marina Seresesky. Int.: carmen Machi.

Teresa veu com s’apaga el seu petit poble, però l’arribada d’uns africans li dona una oportunitat... si aconsegueix que tots treballin junts.



-'SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA'

Dir.: Jon Watts. Int.: Cobie Smulders, Jake Gyllenhaal.

El superheroi decideix unir-se als seus millors amics Ned, MJ i la resta de la colla en unes vacances per Europa. No obstant això, els plans de Peter de deixar les seves heroïcitats enrere durant unes setmanes acaben arruïnats ràpidament quan a contracor accepta ajudar Nick Furia a resoldre els misteriosos atacs de criatures elementals, que estan creant el caos per tot el continent.



-'YESTERDAY'

dir.: Danny Boyle. int.: Himesh Patel.

Jack, un cantautor d’escàs èxit, té un accident i, en despertar-se, ningú sap qui són els Beatles... excepte ell. I, clar, com pot resistir-se a la temptació de treure’n profit?



-'TOY STORY 4

Dir.: Josh Cooley.

Quan la forquilla de Bonnie, Forky, es menysprea a si mateia, Woody s’encarrega de demostrar per què ha d’acceptar el seu rol com a joguina.