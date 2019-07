Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

LA PROPOSTA DEL DIA:



'L'ART AFRICÀ BATEGA AL CAEE'

L’Àfrica és el bressol de la humanitat i també n’és el futur. Aquest continent immens i divers ens ha llegat múltiples testimonis artístics de diverses ètnies: talles, màscares, fetitxes i objectes procedents de vàries regions. Peces que tenen una bellesa serena, ferma, contundent i que transmeten el culte als avantpassats, la importància dels esperits i el valor de la tradició. Ramon Abad comparteix el seu esforç per reunir una col·lecció de valor històric, artístic i etnogràfic incalculable, que ens transporta i apropa a l’Àfrica més autèntica.

CAEE

Escaldes-Engordany.



ACTES POPULARS



-'GOSSOS D'ATURA'

XXXI Concurs de gossos d'atura, amb el següent programa:

9 h Esmorzar amb els pastors

11 h XXXI Concurs de gossos d'atura als planells de Mereig amb la participació de pastors qualificats.

13:30 h Lliurament de premis

Planells de Mereig.

Carretera del coll d’Ordino.

Canillo





MÚSICA

-'ACADEMIA DEL PIACERE'

Tercera i última proposta del FeMAP a Andorra. Accademia del Piacere proposa un concert al voltant de l’obra de Johann Sebastian Bach. Per als músics d'església alemanys improvisar i compondre arranjaments sobre els corals luterans va ser sempre part del seu treball diari. Bach ens en va deixar centenars d'exemples i va experimentar totes les formes possibles d'embellir aquestes melodies: harmonitzacions, ornamentacions sumptuoses, contrapunts, vestidures, cànons, etc. L’Accademia del Piacere mostra una diversitat d’aquestes floritures amb l’espectacularitat que presideix tots els seus concerts.

Auditori Nacional d'Andorra (19 hores)

Ordino.



EXPOSICIONS



-'L'ANDART'

L’Andart 2019, la tercera Biennal internacional d’Andorra, porta una edició més les obres d’artistes pluridisciplinaris d’arreu del món. L’exposició està formada per intervencions de land art, peces de vídeoart, escultures i sèries de fotografies, entre d’altres. El tema de la mostra, entorn el qual gira bona part de les obres exposades, és el shinrin-yoku, la saludable pràctica japonesa dels banys de bosc que consisteix a connectar amb la natura submergint-nos en el bosc. Més de 30 artistes internacionals mostren les seves propostes, totes marcades per una mirada a la naturalesa.

Entorns del llac d’Engolasters

Escaldes-Engordany



-'ROBERT CAPA. RETROSPECTIVA'

Robert Capa, el fotògraf d’origen hongarès que es va convertir en un dels pilars del fotoperiodisme del segle XX, autor de la icònica Mort d’un milicià a la guerra civil espanyola i cofundador de l’agència Magnum, és el protagonista de l’exposició central de l’any al Museu del Tabac. La mostra es presenta com una retrospectiva, amb l’objectiu d’oferir al públic un recorregut per tota la seva obra, des de l’inici fins a la maduresa. Per descomptat que hi ha les imatges més emblemàtiques, les de la guerra civil espanyola, com la dramàtica mort del guerriller, agafat just en el moment en què cau abatut per les bales. I la mostra repassa les instantànies dels altres conflictes que va cobrir, entre les quals la sèrie del desembarcament aliat a les platges d’Omaha. Però també es va atansar a escriptors –Ernest Hemingway, John Steinbeck–, artistes i el glamur de Hollywood.

Museu del Tabac

C/ Doctor Palau, 17.