“La interpretació historicista s'acosta al jazz, aporta frescor”

Obres de Bach interpretades per tres violes, aquesta és la proposta que avui recala a l’escenari de l’auditori nacional en el marc del festival de Música Antiga dels Pirineus

Els germans Fahmi i Rami Alqhai i Johanna Rose integren Accademia del Piacere, tercera i última proposta a Andorra en aquesta edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP). Avui, a les set de la tarda, a l’Auditori Nacional, a Ordino.



Situï’ns en el que serà el concert, què veurem i escoltarem?

Està basat en obres de Bach escrites per a orgue i adaptades a trio de viola. Quasi tota l’obra de Bach menys les Variacions Goldberg, que no són per a orgue sinó per a tecla, està pensada per a música a tres veus. Per a Bach i la gent