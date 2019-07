Comença la 44a edició de la Trobada d'Acordionistes

Actualitzada 27/07/2019 a les 06:50

Redacció La Seu dUrgell

Ahir va arrencar la 44a edició de la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu, amb l'acte d'inauguració que se celebra tradicionalment al jardí de l'Hotel Andria de la Seu d'Urgell. En el concert inaugural, presentat per Artur Blasco –músic, investigador i divulgador del folklore català i impulsor de la Trobada– van actuar Roman Ibanov (acordió cromàtic) i Alexei Biroukov (balalaika), de Rússia, seguits per l'actuació del trio infantil format per Andrei Federov, Artem Leonov i Dinara Vdovina, tots tres amb acordió garmoska. La segona part del concert la van protagonitzar els acordionistes Josep Pepon Vilarrubla (acordió diatònic) Jordi Blasco (guitarra) i Marc Figuerola (contrabaix). El reconegut intèrpret de bandoneó uruguaià Enrique Tellería va tancar la proposta.

Al vespre van actuar el grup basc Ttipika i l’aragonès Aragón Folk, mentre que a la nit, als jardins del Seminari el concert va posar 25 músics damunt de l’escenari. Les actuacions continuen el cap de setmana a la Seu, Arsèguel, Puigcerdà i Castellbò.