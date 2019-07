Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany, els Cinemes Guiu i Cineclub de les Valls

CINEMES ILLA CARLEMANY

Midsommar 16.15 19.15 22.15

Joguines guardianes 15.45

Apolo 11 VOSE 20.15

Venganza bajo cero 17.30 19.45 22.15

El rey león 16.00 17.30 19.00 22.00

El rey león VOSE 17.45

Annabelle vuelve a casa 18.15 20.20

Spider-Man: Lejos de casa 15.45 22.30

Toy Story 4 15.30

Lo nunca visto 22.15

Yesterday 20.00 22.30

Los Japón 15.45

Aladdin 12.15



CINEMES GUIU:

El rey león 19.00

Annabelle vuelve a casa 22.15

Un amor imposible 22.15

Entendiendo a Ingmar Bergman 19.00



PEL·LÍCULES:



- 'EL REY LEÓN'

Dir.: John Favreau.

Simba idolatra el seu pare, el rei Mufasa, i es pren molt seriosament el seu propi destí. Però al regne no tots celebren l'arribada del nou cadell.



-'LA VIDA SENSE LA SARA AMAT'

Dir.: Laura Jou. Int.: Anna Sabaté. Biel Rosell.

El Pep, de 13 anys, està perdudament enamorat de Sara Amat, una noia del poble dels seus avis. Una nit d'estiu, la Sara desapareix sense deixar rastre, però, al cap d'unes hores, el Pep la troba amagada a la seva habitació.



- 'ANNABELLE VUELVE A CASA'

Dir.: Gary Dauberman. Int.: Vera Farmiga.

En aquesta ocasió, els fenòmens paranormals que desencadena aquesta diabòlica nina afectaran el matrimoni format per Lorraine i Ed Warren.



- 'DILILI A PARÍS'

Dir.: Michel Ocelot.

Dilili, una jove que arriba de Nova Caledònia a França, compta amb l'ajuda del seu amic repartidor per investigar una sèrie de misteriosos segrestos de noies joves al París de la Belle Époque.



- 'LO NUNCA VISTO'

Dir.: Marina Seresesky. Int.: Carmen Machi.

Teresa veu apagar-se el seu petit poble, però l'arribada d'uns africans li dona una oportunitat... si aconsegueix que tots treballin junts.



- 'SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA'

Dir.: Jon Watss. Int.: Cobie Smulders, Jake Gyllenhaal.

El superheroi decideix unir-se als seus millors amics Ned, MJ i la resta de la colla, en unes vacances per Europa. No obstant això, els plans de Peter de deixar les seves heroïcitats enrere, durant unes setmanes, acaben arruïnades ràpidament quan a contracor accepta ajudar Nick Furia a resoldre els misteriosos atacs de criatures elementals que estan sembrant el caos per tot el continent.



- 'YESTERDAY'

Dir.: Danny Boyle. INT.: Himesh Patel.

Jack, un cantautor d'escàs èxit, pateix un accident i en despertar-se ningú sap qui són els Beatles... excepte ell. I clar, com resistir-se a la temptació de treure'n profit?



-'LINO'

Dir.: Rafael Ribas.

El Lino és un jove molt simpàtic que treballa com a animador de festes, tot i que està força fart de suportar que els nens se'n riguin. Ha decidit canviar la seva vida i, per aquest motiu, contracta els serveis d'un mag.



- 'TOY STORY 4'

Dir.: Josh Cooley.

Quan la manualitat de Boonnie, Forky, es diu a si mateixa "escombraria", Woody s'encarrega de demostrar per què ha d'acceptar el seu rol com a joguina.