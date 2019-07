Arqueologia que no oblida ningú

Hi ha gent que està tan al marge de la ciència i la cultura que ni ells mateixos pensen que hi poden tenir accés. Ho diu un grup d’investigadors –del CSIC a l’andorrana ReGiraRocs–, decidits a demostrar el contrari: que l’arqueologia pot arribar a tothom.

És un fet que des de l’àmbit científic hi ha alguns sectors que han quedat relegats en la transmissió de coneixements”, admet l’arqueòleg andorrà Gerard Remolins, director de l’empresa ReGiraRocs, que ha pres part en aquesta experiència liderada per Juan Gibaja des del CSIC i finançada per la Fundació per a la Ciència i la Tecnologia i el ministeri de Ciència, Innovació i Universitats espanyol. El contingut, una sèrie de tallers destinats a persones amb discapacitats intel·lectuals (de síndrome de Down a afectats per trastorns de l’espectre autista), a través d’associacions catalanes, gent d’edats també molt diverses: des de joves