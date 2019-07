Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

LA PROPOSTA DEL DIA:



'DOCTOR PRATS A LA FESTA MAJOR ESCALDENCA'

Dia gran de la festa major a Escaldes-Engordany, amb un programa d’actes que inclou, a la mitjanit, l’actuació estrella del cartell, la banda catalana Doctor Prats. Les propostes començaran a les nou, amb la missa en honor al patró, Sant Jaume. Després, obertura del Summer Market i celebració del Dia del Turista. Activitats per a tota la família, des de l’actuació de Popeye fins als inflables infantils. A la tarda, a partir de les sis, concert amb l’Orquestra Maravella al Prat del Roure. A les vuit del vespre, havaneres amb Cavall Bernat al Parc de la Mola. A les onze, la Maravella torna a amenitzar el ball de nit al Prat del Roure.



MÚSICA:

-'Draco taiko'

Encamp en clau de llum amb Draco Taiko, que proposa la màgia i la puresa del folklore japonè̀s amb aquest espectacle de tambors tradicionals taiko introduïts a les cerimònies nipones del segle VI. La llegenda explica com la deessa Ama-no-Uzume va fer sortir la deessa del sol Amaterasu de la seva cova ballant sobre una bota que donaria lloc a l’instrument, que percudia amb els peus.

Prat Gran (22 hores)

Encamp.



EXPOSICIONS



-'L'ANDART'

L’Andart 2019, la tercera Biennal internacional d’Andorra, porta una edició més les obres d’artistes pluridisciplinaris d’arreu del món. L’exposició està formada per intervencions de land art, peces de videoart, escultures i sèries de fotografies, entre d’altres. El tema de la mostra, entorn el qual gira bona part de les obres exposades, és el shinrin-yoku, la saludable pràctica japonesa dels banys de bosc que consisteix a connectar amb la natura submergint-nos en el bosc. Més de 30 artistes internacionals mostren les seves propostes, totes marcades per una mirada a la naturalesa.

Entorns del llac d’Engolasters

Escaldes-Engordany



-'VIVES FIERRO'

Recull d’obres d’Antoni Vives Fierro, un dels artistes habituals de la galeria que va dedicar una interessant part de la seva trajectòria pictòrica a recollir paisatges d’Andorra.

Art al Set

Avinguda Carlemany, 95. Escaldes-Engordany. Tel.: 868 355. Horaris: de dilluns a divendres, de 10.30 a 13.30 hores; dissabte, de 17 a 20 hores.



-'ROBERT CAPA. RETROSPECTIVA'

Robert Capa, el fotògraf d’origen hongarès que es va convertir en un dels pilars del fotoperiodisme del segle XX, autor de la icònica Mort d’un milicià a la guerra civil espanyola i cofundador de l’agència Magnum, és el protagonista de l’exposició central de l’any al Museu del Tabac. La mostra es presenta com una retrospectiva, amb l’objectiu d’oferir al públic un recorregut per tota la seva obra, des de l’inici fins a la maduresa. Per descomptat que hi ha les imatges més emblemàtiques, les de la guerra civil espanyola, com la dramàtica mort del guerriller, agafat just en el moment en què cau abatut per les bales. I la mostra repassa les instantànies dels altres conflictes que va cobrir, entre les quals la sèrie del desembarcament aliat a les platges d’Omaha. Però també es va atansar a escriptors –Ernest Hemingway, John Steinbeck–, artistes i el glamur de Hollywood.

Museu del Tabac

C/ Doctor Palau, 17.

Sant Julià de Lòria. Tel.: 741 545. Horaris: de dimarts a divendres, de les 9 a les 18.30 hores. Dissabte, de les 10 a les 20 hores. Diumenge, de les 10 a les 14.30 hores.

Fins al 3 de novembre.