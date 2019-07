Actualitzada 24/07/2019 a les 07:02

La Fada Ignorant s’afegirà, el proper dia 3 d’agost, a la celebració del Dia Internacional del Blues. Una vetllada que començarà a les vuit del vespre i per la qual desfilaran propostes musicals del país, entre les quals la banda Shuffle Express. Una proposta que arriba en format de jam session i que l’escenari de la capital acull per tercer any consecutiu.