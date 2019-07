L'amiant exclou Radio Andorra dels actes del vuitanta aniversari

Una taula rodona sobre les emissores històriques amb locutors emblemàtics i una visita a Sud Ràdio, al programa del 7 d’agost

Vuitanta anys de radiodifusió a Andorra, amb dues emissores històriques a l’epicentre que han deixat darrere seu un patrimoni –arquitectònic i històric– que potser donaria per arrodonir una candidatura a la llista de la Unesco: la ministra de Cultura, Sílvia Riva, ho té damunt de la taula. L’aniversari, la commemoració de la data en què Radio Andorra va començar a emetre –el 7 d’agost del 1939–, se celebrarà amb un programa d’actes que aplegarà algunes de les veus que van protagonitzar la historia de la radiodifusió al país –gent com Carmen Alonso, locutora que els oients coneixien com Carmen del