Cinemes Illa projecta dimarts 'Norma', de Bellini

Actualitzada 21/07/2019 a les 07:19

Redacció Andorra la Vella

Cinemes Illa projectarà dimarts a un quart de nou del vespre l'òpera Norma, de Vincenzo Bellini, en una sessió gratuïta per al públic, amb un aforament de 250 persones. Introdueix així la temporada d’òpera, ballet i teatre als cinemes, que començarà novament a la tardor.

A l'acte programat per dimarts se sumarà el musicòleg, crític d'òpera i membre del departament de Territori Pol Avinyó. Gravada a Barcelona el febrer del 2015, l'obra tràgica es presenta sota la direcció escènica del nord-americà Kevin Newbury i la musical de Renato Palumbo. Dividida en dos actes i amb una durada de tres hores i quart, l'òpera situa l'espectador a la Gàl·lia liderada pels romans, on es desenvoluparà una història d'amor que barreja traïció i secrets. Prenen el protagonisme la soprano Sondra Radvanosvsky, que interpreta a la sacerdotessa Norma, i el tenor Gregory Kunde, en el paper del procònsol romà Pollione.

En el marc de la temporada d'òpera, ballet i teatre, Cinemes Illa proposa sessions en directe des dels millors teatres del món. La temporada 2018-2019 es va tancar l'11 de juny amb la retransmissió en directe del ballet Romeu i Julieta. La nova temporada començarà a l'octubre i comptarà amb dues propostes que es retransmetran des del Liceu barceloní, com s'ha vingut fent en els anys anteriors, però també n’hi haurà d’altres des de la Royal Opera House i de Versió Digital.