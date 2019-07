L'ONCA Bàsic desplega tres concerts aquesta setmana, a Llorts, Casa Rull i Cal Pal

Actualitzada 20/07/2019 a les 07:38

Redacció Andorra la Vella

El cicle ONCA Bàsic es desplega aquesta setmana amb una triple proposta que tindrà com a escenaris l’església de Sant Serni de Llorts, Casa Rull de Sispony i Cal Pal de la Cortinada, tots tres de caràcter gratuït però amb necessitat de reservar entrada pels aforaments limitats. Comença el recorregut musical del cicle demà, a les 12 del migdia, amb el Duo Cello Sax amb Efrem Roca (saxofon) i Mireia Planas (violoncel), que presentarà Sonoritats a l’església ordinenca.

Dimecres a les nou del vespre, el Duo Divertimento format per David Font Bernet (guitarra) i Elizabeth Downes (flauta), presentarà el programa Un vespre de divertimento a Cal Pal de la Cortinada. Cal fer reserva al telèfon 878 173.

Finalment, dissabte també a les nou del vespre, el Duo de cine format per Alexandre Arajol (violí) i Míriam Manubens (piano), interpretarà Un menú de cine a Casa Rull. Les reserves, al telèfon 839 760.