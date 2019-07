Saype inaugura l'obra de 'Beyond the Wall' a la campa d'Engolasters

Andorra és el segon lloc on l'artista francès duibuixa les dues mans gegantines lligades entre si amb l'objectiu de fer un crit en favor de SOS Méditerranée

El comú d'Escaldes-Engordany i l'artista Guillaume Legros, més conegut com a Saype, han presentat aquest matí l'obra de 'Beyond the Wall', el plat fort de la tercera biennal L'Andart, dibuixada en temps rècord a la campa de FEDA d'Engolasters. Aquest és el segon punt on el francès ha deixat pintades sobre el terreny les dues mans gegantines lligades entre si, després d'haver-ho fet el mes passat al Camp de Mars de París. Es preveu que el dibuix es mantingui almenys el temps que duri la biennal L'Andart, és a dir, com a mínim fins a mitjans de setembre. També hi ha d'instal·lada una passarel·la elevada que permeti contemplar l'obra amb una perspectiva millor.

Ara, Saype continuarà impressionant l'obra a altres ciutats, començant per Ginebra, i continuarà a altres indrets del món, des de Nova York fins a Sydney. L'objectiu de la baula és conscienciar i fer un crit en favor de l'associació SOS Méditerranée.

