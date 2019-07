Sans completa la tríada de directors de Cultura, amb Llovera i Planelles

Desapareix la Direcció General i la figura del coordinador de Patrimoni, amb Alfons Codina reincorporat a la Biblioteca d’Encamp

Finalment no ha calgut esperar a la setmana vinent, com apuntava la ministra Sílvia Riva dimarts durant la presentació de l’exposició de Samuel Salcedo i ahir el consell de ministres va aprovar els nomenaments dels tres directors dels departaments. Joan Sans es posarà al capdavant del de Política Lingüística i, com havia avançat el Diari, Xavier Llovera assumirà Patrimoni Cultural, mentre que Montserrat Planelles deixarà de ser una mena de superdirectora de les tres àrees per concentrar-se exclusivament en Promoció Cultural, atès que la reestructuració del ministeri va excloure la Direcció General.

Amb aquesta reestructuració, que ja havia estat validada el