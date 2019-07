Ni el llop és dolent ni el lleó més valent que una altra bèstia. Però humanitzem els animals i així ens definim els éssers humans. D’aquesta premissa parteix Samuel Salcedo per crear les peces de l’animalari que exposa a ArtalRoc, amb tentacles al carrer.

Animals són mig centenar de peces –produïdes en bona part ex professo per a la mostra a Andorra– on Salcedo (Barcelona, 1978), artista que havia passat per la galeria Pilar Riberaygua, desplega bona part dels seus registres. “No m’interessen els artistes que només tenen una veu, o sempre poètica o sempre gamberra: tots som coses diferents”, assegura. Per això el recorregut pels treballs que exhibeix al país fins a mitjans de setembre explora el vessant poètic però també el lúdic.

Els grans caps que rodolen –al Parc de la Mola, un es refresca mig submergit en l’aigua, els altres intenten mantenir