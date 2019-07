Salcedo se suma al bestiari escaldenc

L’escultor català ocupa ArtalRoc i s’expandeix pels carrers de la parròquia amb les escultures de la sèrie ‘Animals’

Samuel Salcedo (Barcelona, 1975) no té pietat. Per sort, el que sí que té és un mordaç sentit de l’humor, un cedaç pel qual passa la visió un tant cruel de l’ésser humà: sotmet l’espectador a un exercici d’autoburla irreverent i descarnada, com ho va demostrar en les seves aparicions anteriors al país, a la galeria Riberaygua, de les quals va quedar com a mostra permanent el Meteorit I que es va instal·lar a Prada Casadet: dos-cents quilos de bronze amb forma de carona burleta, la mateixa que prolifera a les seves escultures. Això quan no presenta cossos humans molt