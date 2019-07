Actualitzada 15/07/2019 a les 06:51

Un dels bancs de l’església romànica de Sant Miquel de Prats acaba de ser objecte d’una restauració, encarregada per Patrimoni Cultural i realitzada per Retoc. L’equip va agafar la gúbia per fer la talla de les unglades d’una de les potes. Aquesta va ser substituïda a causa d’un estat avançat de podriment.