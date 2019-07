Apareix l''efecte Shangti'?

Està reportant rèdits, en termes de visitants, l’espectacularitat art pop de la instal·lació de Philippe Shangti? És massa d’hora per fer un balanç, però els 12.000 visitants que han desfilat pel pavelló d’Andorra a Venècia se situen en els barems de l’última edició.

Dos mesos després de la inauguració oficial de la Biennal de Venècia, el departament d’Acció Cultural ofereix aquest primer balanç de visitants –via Facebook– del qual es congratula. Dotze mil persones. Una xifra que per avaluar correctament convé posar en context, amb totes les precaucions, ja que l’exposició tot just inicia camí, amb les aconseguides en les quatre edicions anteriors en què Andorra es va presentar.

La participació rècord va ser l’assolida en la passada edició, la del 2017, amb els Murmuris, la instal·lació en què els recipients de fang d’Eve Ariza s’enfilaven per les parets del pavelló, oferint una proposta