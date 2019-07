Del 'Vals del rellotger' al bolero

Enric Bartumeu considera que l’interès per la música –ara està a punt d’acabar el grau superior al Taller de Músics– l’ha d’agrair a un nom tan conegut –i desconegut també: ara hi entrarem– com Enric Marfany. Així que l’homenatjarà rescatant part de les seves obres.