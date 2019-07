L'amiant, encara a Radio Andorra

Govern licita els treballs de control de la descontaminació de l’emblemàtic edifici

L’agost de l’any passat els treballs d’inventari dels materials i equips de Radio Andorra revelaven l’existència d’amiant, un material contaminant i molt perillós per a la salut. Van aparèixer a làmpades de rectificació, fusibles, resistències i alguns elements aïllants de calor i electricitat. Es van aturar els treballs de rehabilitació que s’hi duien a terme i es van posar en marxa mecanismes per localitzar els llocs exactes on es troba l’amiant. Un any després, el Govern licita els treballs de control i verificació de la descontaminació de l’emblemàtic bastiment encampadà. Els aspirants tenen de termini fins al 21 d’agost per