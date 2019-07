Textura 'da rua'

Explica Leiga (Sao Paulo, 1983) que els seus colors són els de la ciutat on va créixer i els seus llenços van ser, si més no fins ara, els murs del barri: era el que tenia a mà per expressar-se. Una pintura plena de raigs de color, a la Biennal L’Andart i a la Mama Maria.