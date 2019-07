Travesses a Cultura

Previsiblement, la setmana vinent estarà perfilat el nou equip amb què la ministra Sílvia Riva treballarà a Cultura. Aposta, sembla, pels de dins.

Res d’absolutament tancat, entre tantes travesses com aquests dies s’estan fent al ministeri de Cultura per veure qui encapçalarà els equips. Una de les coses més segures és que la ministra Riva està temptejant les opcions entre els tècnics del mateix departament. I és l’actual cap d’àrea de Béns Immobles i Arqueologia, Xavier Llovera, que es va incorporar a principi d’any després d’una dècada en comissió de serveis a la Generalitat de Catalunya, qui té la majoria dels números per encapçalar el departament de Patrimoni Cultural, que aixopluga també Béns Mobles i Restauració i l’Arxiu Nacional. Aquest, amb la cap