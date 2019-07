Baute, estrella a la festa laurediana, on Sau desbanca Georgie Dann

Sant Julià reconverteix la nit de diumenge, dedicada a la nostàlgia durant les últimes edicions, en una nit ‘intergeneracional’

L’agost del 2008 Carlos Baute feia quedar petit l’envelat del Prat Gran d’Encamp, amb un públic que va seguir la no gaire elaborada música ballada amb esperit acrobàtic del veneçolà. La fórmula –i previsiblement la gentada– es repetirà la nit del dia 30 vinent, en el que es considera el gran concert de la festa major laurediana. Gran, va explicar la cap de Cultura, Laura Rogé, per l’aforament i pel desplegament tècnic que sol exigir l’actuació estrella del programa. Segurament també per la factura. El conjunt del programa festiu –mig centenar d’activitats– suposa un cost de 195.000 euros.

Baute arriba a