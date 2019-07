Un robatori fructífer

Recuperat del xoc, la indignació i el disgust, explica Roger Lorente que tot a la vida té un costat positiu, inclòs el robatori d’una part de la peça que exposa a Engolasters, en la biennal de L’Andart: algun col·leccionista li ha comprat altres peces de la sèrie.

Confia Lorente –més encara: l’olfacte i la intuïció li diuen que així serà– que la peça robada acabarà apareixent. “Espero que la tingui algú que la deu haver gaudit durant uns dies i després només li demano que la deixi en qualsevol contenidor.” Sense rancors, assegura: retirarà la denúncia i oblidarà tot l’afer. I si el bitllet de grans dimensions que algú es va endur de la instal·lació La cabina no torna així, de manera espontània, serà la policia qui la reestituirà. Ho afirma amb convenciment. Potser hi ajudarà, apunta, que en les immediacions del lloc on hi ha la